Жизнь в селе, поездка в обезьянник и предательство девушки: Актер сериала «Берега любви» Молодцов раскрыл интимные подробности своей жизни

В апреле на ТВ стартует историческая мелодрама «Берега любви». Действие сериала происходит в 1929 году в селе Бережки. Василий Молодцов («Комната роз», «Овчарка» и «Овчарка 2», «Будь моим парнем» и другие) сыграл там Степана Лыкова - хромого брата главного героя, полицая и убийцу. Портал b-port.com пообщался с актером. Оказалось, у него много общего со своим героем.

- Да, как и моему герою, мне случалось страдать от того, что друг увел девушку. Я сильно переживал. Юношеский максимализм, - признался Молодцов.

Кроме того, актер сам вырос в селе. И помимо карьеры в кино подрабатывал на стройке, продавцом, снабженцем. Да и в полиции Молодцов оказывался: однажды он неудачно решил попить на улице пиво перед футбольным матчем и попал в обезьянник.

Но в остальном они с хромым Лыковым не похожи. Актер даже не хотел сначала соглашаться на эту роль.

- У моего героя вообще нет никаких светлых поступков. Единственное - он сильно любил девушку, но в конце и ее пристрелил, - говорит Молодцов. - Я пытался почувствовать его боль и оправдать поступки. И понял одну вещь: его никто не любит. Вообще никакой поддержки нет. Может быть, если бы мама поддержала его, сказала: «Любишь поповскую дочь? Давай попробуем», - он не совершил бы те поступки, которые сделал.