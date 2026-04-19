НовостиСпорт19 апреля 2026 10:55

Звезду «Зенита» Андрея Мостового обвинили в «покушении на территориальную целостность Украины»

Андрея Мостового включили в базу украинского сайта «Миротворец»*
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Так Мостовой отпраздновал гол в матче, следовавшем сразу после его попытки похищения.

Фото: ФК "Зенит".

Сезон 2025-2026 в РПЛ не обходится без незапланированных приключений для Андрея Мостового. Сначала осенью его попытались похитить по заказу неизвестного, а теперь, весной, внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. На это обратил внимание футбольный блогер и инсайдер Иван Карпов.

- Мостового обвинили в «покушении на территориальную целостность Украины», - пишет он. – Все из-за мероприятия, прошедшего в марте, в котором Мостовой и игрок «Балтики» Филин (уроженец Симферополя) встретились с детьми участника СВО в рамках новогодней акции «Елка желаний». Филина вдобавок обвинили в измене родине.

Добавим, что это не первый зенитовец в базе «Миротворца»*. Ранее украинцы обиделись и на легенду клуба Владислава Радимова, а также Сергея Семака. Да что там футболисты, - туда включили даже бывшую жену Радимова Татьяну Буланову.

* - сайт внесен в список экстремистских и террористских на территории России