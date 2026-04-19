Стена в двухэтажном здании детсада частично обрушилось в Батенинском жилмассиве в Петербурге. Фото: КГИОП Петербурга / gov.spb.ru

Частичное обрушение стены здания детсада Батенинского жилмассива произошло в Петербурге. Исторический объект находится на Лесном проспекте, литера Л в Выборгском районе. Детсад давно пустует, его планировали отремонтировать по программе «Рубль за метр».

- Жители неоднократно просили поскорее начать реконструкцию здания в связи с высокой вероятностью разрушения. Внутрь регулярно проникали подростки, рядом находится детская площадка, - сообщили местные жители в Telegram-канале «Лесная - Выборгская».

Место оградили от посторонних. Фото: t.me/umetrolesnaya

Горожане переживают, что в итоге на месте детсада появится очередная многоэтажка, а само здание-памятник никто не собирается восстанавливать. После частичного обрушения опасный объект огородили сигнальной лентой, на месте дежурят спецслужбы и коммунальщики.

Раньше тут ползали подростки. Теперь в здании точно опасно находиться. Фото: t.me/umetrolesnaya

К слову, весь комплекс Батенинского жилмассива внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В него входят девять каменных корпусов, построенных для рабочих в стиле конструктивизма с 1929 по 1933 годы. Массив строили из идеи объединить жилые дома с общественными зданиями для удобства жизни.