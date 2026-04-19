Семак о критике «Зенита» в концовке РПЛ: Победители никому не нравятся

Семак пожурил "Зенит" за не самую хорошую реализацию в матче с "Махачкалой", но похвалил за качественную игру и результат. Фото: ФК "Зенит".

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подколы от соперников и критику в соцсетях со стороны других клубов РПЛ перед концовкой чемпионата. После победного гостевого матча с «Динамо Махачкала» (0:1) наставник сине-бело-голубых отметил, что главное для него – любовь болельщиков Петербурга.

- У нас в городе прекрасный фон вокруг клуба. Ее все любят. И блокадники приходят на стадион и переживают за команду. По посещаемости, если не ошибаюсь, у нас лучший стадион во всей Восточной Европе. А что насчет других регионов, конечно, победители никому, наверное, не нравятся, - ответил на вопрос журналистам Семак.

Кроме того, главный тренер «Зенита» чуть-чуть пожурил своих игроков за плохую реализацию в матче с «Махачкалой», но подчеркнул, что соперник сложны и дома играет всегда хорошо.

- Я доволен и качеством игры нашей команды, и результатом. Самое важное для нас то, что мы получили три очка в борьбе с хорошей командой и продолжаем бороться за «золото» в РПЛ, - добавил наставник петербуржцев.