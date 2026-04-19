Талалаев оскорбил легенду «Зенита» Радимова в прямом эфире матча «Балтики»

Владислав Радимов назвал Андрея Талалаева не по отчеству и получил за это в прямом эфире Матч ТВ.

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев нахамил легенде «Зенита» Владиславу Радимову в прямом эфире «Матч ТВ». Все произошло в начале игры его команды против «Краснодара», который борется за чемпионство наравне с петербуржцами. Ведущие студии разрешили задать Радимову вопрос коллеге. Владислав, видимо, пребывая в хорошем расположении духа, обратился к Талалаеву фамильярно – «Андрюша». После этого началась перепалка.

- Панибратство оставь себе. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира, - прервал Радимова Талалаев.

- А как тебя по отчеству? – ответил тот.

- Ну можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно.

- А я как сказал?

- Ну ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире.

- У меня вопросов к тебе нет больше.

- Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было. Последние 22 года не было, - закончил перепалку Талалаев.

Добавим, что это не первый подобный скандал с главным тренером «Балтики». Он продолжает отбывать дисквалификацию за удаление в матче с ЦСКА, где в концовке игры он зачем-то забрал мяч и выбил его на трибуны в момент атаки армейского клуба, тем самым спровоцировав массовую потасовку футболистов и тренерского штаба. За это Талалаеву дали четыре матча дисквалификации. Ранее он хамил в прямом эфире легенде советского футбола, экс-спартаковцу и динамовцу Александру Бубнову, который тоже назвал его только по имени, без отчества.