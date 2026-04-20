Мужчина пригрозил ножом женщине-продавцу и поджег торговый павильон в Петербурге

Не исключено, что в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 19 апреля, в торговый павильон на Плесецкой улице в Приморском районе ворвался 43-летний пьяный мужчина. В его руках сразу заметили нож, который он немедленно направил на 39-летнюю женщину-продавца. Угрожая ей, он устроил там настоящий погром, перевернув все оборудование, а после поджег его. Выплеснув всю агрессию, он поспешил на выход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Возгорание удалось ликвидировать при помощи неравнодушных очевидцев. Его площадь составила около 0,5 квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, - добавили в ведомстве.

Подозреваемого задержали в тот же день. Что стало мотивом для такой жесткой выходки, пока неизвестно. А пока в отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Владелец пострадавшего павильона начал подсчитывать сумму причиненного ущерба, а полицейские - решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max