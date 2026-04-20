Петербург вошел в тройку регионов с минимальными просрочками по кредитам

Доля просроченных кредитов в Петербурге составляет всего 3,23%.

Жители Петербурга оказались в числе самых добросовестных плательщиков по кредитам. Петербург занял третье место в рейтинге регионов России с низкой просроченной задолженностью населения перед банками. Такие данные опубликовало РИА Новости.

- Доля просроченных кредитов в Петербурге составляет всего 3,23%. За год этот показатель вырос совсем немного - на 0,41%. При этом средняя ссудная задолженность на одного экономически активного жителя города достигла 606 тысяч рублей, - следует из данных.

Лучше петербуржцев платят по кредитам только в двух регионах: в Севастополе (2,67% просрочки) и в Крыму (3,16%). Чуть хуже показатели в Чувашии, Якутии и Москве - там доля просрочки колеблется от 3,30% до 3,48%. А вот Ленинградская область оказалась лишь на 25-м месте с долей просроченной задолженности 4,29%.

Самые большие проблемы с выплатами кредитов - в Ингушетии и Чечне. Там доля просрочки достигает 25,6% и 14,6% соответственно.