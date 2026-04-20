НовостиОбщество20 апреля 2026 7:30

В обход Мурино и Нового Девяткино построят новую дорогу

Соответствующие изменения внесли в проект ТПУ «Девяткино»
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Протяженность участка составит 555 метров.

Власти Ленинградской области одобрили изменения в документации по планировке территории транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Об этом сообщил Online47. Поводом для этого стало развитие дорожной инфраструктуры на одном из наиболее загруженных направлений. Ожидается, что в результате построят новый участок дороги - выход из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино, который станет частью трассы Петербург - Матокса в створе Гражданского проспекта.

- Корректировка документации по ТПУ «Девяткино» позволит точнее увязать будущий транспортно-пересадочный узел и новую дорожную схему. Речь идет о коротком по протяженности отрезке, но именно такие решения создают единую транспортную систему, дают дополнительные связи и помогают разгрузить въезд в Мурино и Новое Девяткино, - привело издание слова главы Комитета градостроительной политики региона Игоря Кулакова.

Ожидается, что протяженность четырехполосной магистрали составит 555 метров. Власти Ленобласти выразили уверенность, что реализация проекта ТПУ «Девяткино» улучшит транспортную доступность территории.