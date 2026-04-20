Вузы Петербурга получат субсидии на обучение по рабочим специальностям

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении грантов петербургским вузам на реализацию программ среднего профессионального образования. В 2026 году на эти цели из городского бюджета выделено 429,5 млн рублей.

- Планируется, что в этом году к обучению по программам среднего профессионального образования приступят 800 человек. А с учетом тех, кто уже учится и выпускников 2025-2026 годов, общее число студентов по таким программам достигнет к концу года 2608 человек, - пояснили в пресс-службе Смольного.

Субсидии получат не все подряд, а только победители конкурсного отбора. Участие в нем примут 11 государственных вузов. Они готовят студентов по самым востребованным направлениям: информационные технологии и информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника. Также в списке - ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.