Петербург попал в тройку регионов, где активнее всех отказываются от наличных

Петербуржцы все чаще расплачиваются картами и телефонами, а бумажные деньги достают из кошельков реже. Петербург вошел в число регионов-лидеров по темпам отказа от наличных платежей в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.

- Вместе с Петербургом в первую тройку рейтинга попали Москва и Адыгея. Замыкают пятерку лидеров Карелия и Ростовская область. Также значительный рост популярности безналичных расчетов зафиксирован в Новгородской, Московской областях и Краснодарском крае, - пишет издание.

В общей сложности использование наличных денег снизилось в 13 российских регионах, по которым Банк России привел соответствующие данные. Тенденция очевидна: люди все больше доверяют безналу.

Впрочем, до полного отказа от наличных еще далеко. В Центробанке считают, что бумажные деньги и банковские карты сохранят свою актуальность в ближайшие пять лет. Однако их роль в платежном пространстве изменится.