Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика20 апреля 2026 8:00

Петербург попал в тройку регионов, где активнее всех отказываются от наличных

Использование наличных денег снизилось в 13 российских регионах
Регина МАРИНЕЦ
Вместе с Петербургом в тройку рейтинга попали Москва и Адыгея.

Вместе с Петербургом в тройку рейтинга попали Москва и Адыгея.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы все чаще расплачиваются картами и телефонами, а бумажные деньги достают из кошельков реже. Петербург вошел в число регионов-лидеров по темпам отказа от наличных платежей в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.

- Вместе с Петербургом в первую тройку рейтинга попали Москва и Адыгея. Замыкают пятерку лидеров Карелия и Ростовская область. Также значительный рост популярности безналичных расчетов зафиксирован в Новгородской, Московской областях и Краснодарском крае, - пишет издание.

В общей сложности использование наличных денег снизилось в 13 российских регионах, по которым Банк России привел соответствующие данные. Тенденция очевидна: люди все больше доверяют безналу.

Впрочем, до полного отказа от наличных еще далеко. В Центробанке считают, что бумажные деньги и банковские карты сохранят свою актуальность в ближайшие пять лет. Однако их роль в платежном пространстве изменится.