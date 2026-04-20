Шесть человек пострадали в ДТП с двумя трамваями на Петергофском шоссе

Все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть пассажиров пострадали в столкновении двух трамваев на юго-западе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Авария случилась в 10:20 на Петергофском шоссе. По предварительным данным, 44-летний водитель одного из трамваев ехал от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого. По пути он столкнулся с другим трамваем.

- Предварительно, восемь человек упали в салоне при торможении. Без тяжких телесных повреждений. Оказывается помощь на месте происшествия, - уточнил источник «КП-Петербург».

Все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

К делу также подключилась и городская прокуратура. Она устанавливает все обстоятельства и причины столкновения трамваев. Ход расследования и результаты проверки находятся на контроле.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max