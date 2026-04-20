Более 7 млн рублей выделят на помощь приютам для бездомных животных Петербурга

Субсидии помогут покрыть расходы на коммунальные услуги и услуги по вывозу ТКО. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году приютам для бездомных животных Петербурга выделят более 7 миллионов рублей. Соответствующее постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Александр Беглов, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

- Получателями могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, содержащие приюты для бездомных животных на территории Северной столицы, - говорится в сообщении.

Субсидии помогут покрыть расходы на оплату коммунальных услуг и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Но получат ее не все, а победители, прошедшие конкурсный отбор.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на организацию крупных культурных мероприятий в Петербурге выделят порядка 1,5 миллиарда рублей. Это поможет поддержать развитие профессионального искусства и многообразие творческой деятельности.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max