Венгерский музыкант сыграл на скрипке Страдивари в Петербурге

В Большом зале Петербургской филармонии на сцену вышел венгерский скрипач с мировым именем Кристоф Барати, а в руках у него была уникальная скрипка Lady Harmsworth. Ее смастерил сам Антонио Страдивари еще в 1703 году.

- Вместе с Заслуженным коллективом России под управлением дирижера Феликса Коробова музыкант исполнил Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Также в программе вечера прозвучали увертюра «Король Лир» Берлиоза и Шестая «Пасторальная» симфония Бетховена, - пишет Piter.TV.

Сам Барати признается: возможность играть на таком инструменте - огромная удача и настоящая привилегия для любого исполнителя. Скрипач - лауреат множества международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных наград. Он выступал с такими выдающимися дирижерами, как Валерий Гергиев, Шарль Дютуа и Иван Фишер.

Помимо концертной деятельности, Барати заведует кафедрой скрипки в будапештской Академии Листа и руководит фестивалем камерной музыки Kaposfest.