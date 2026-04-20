Дачникам из Петербурга рассказали, за какой забор можно получить штраф

Природоохранная прокуратура может начать проверку.

Несмотря на весеннюю прохладу в Петербурге и Ленинградской области, дачный сезон уже в самом разгаре. И многие едут не только высаживать редиску или виолу, но и наводить красоту на участке. Однако важно помнить, что не все дизайнерские решения могут быть удачными, особенно для собственного кошелька. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.RU, что за установку зеркальных заборов, если их эксплуатация нарушает права животных и среду их обитания, дачникам может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей.

- Прямого запрета на монтаж такого ограждения по периметру дачного надела в законах нет. Но дело в том, что федеральный закон «О животном мире» обязывает собственников участков вести любую деятельность так, чтобы не менять привычную среду обитания зверей и птиц. Зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда. Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся, - привело издание слова Бондаря.

Кроме того, если животное получит травму из-за зеркального забора, то природоохранная прокуратура может начать проверку. Пожаловаться на такие ограждения можно в местную администрацию или полицию.

