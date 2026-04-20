FPV-дрон, упавший на проспекте Маршака, вывезут на экспертизу

Устройство угрозы не представляет. Фото: Андрей Хорт/Tg

Около полудня 20 апреля работники Жилищного агентства заметили на тротуаре на проспекте Маршака в Петербурге неизвестный коптер. На место оперативно прибыли экстренные службы. Спустя пару часов стало известно, что это был FPV-дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт.

- Осмотр кинологов показал отсутствие взрывного устройства, - подчеркнул Хорт.

Место происшествия сразу же оцепили сотрудники Росгвардии, на место вызвали полицейских. В ближайшее время дрон вывезут для проведения экспертизы. Кто его запустили и для чего, не уточнили. Напомним, запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в Петербурге продлили до конца 2026 года.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что власти Ленинградской области приняли решение усилить защиту региона от атак БПЛА. На предприятиях критически важно инфраструктуры разместят дополнительные огневые мобильные группы.

