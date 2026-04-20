НовостиЗдоровье20 апреля 2026 13:10

Вторая группа крови оказалась самой востребованной в Петербурге

Регина МАРИНЕЦ
Петербуржцы сдали 75 тысяч литров донорской крови за год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблем с донорской кровью в Петербурге нет, а желающих сдавать даже больше, чем требуется. Об этом сообщила главный врач Городской станции переливания Татьяна Засухина.

В Петербурге самая востребованная группа крови считается вторая. Далее идет первая группа, затем третья и четвертая. Но дефицита, как заверили медики, нет ни по одной из них.

В последние годы заготовки крови только растут. В 2025 году показатели оставались стабильными: петербуржцы сдали 75 тысяч литров донорской крови. Пришло 52 тысячи человек, а всего донаций (процедур сдачи) было 110 тысяч.

- Желание сдавать кровь превышает наши ресурсы: нам постоянно пишут, почему кого-то не приняли, так что мы видим высокую активность доноров, - передает слова Засухиной «Интерфакс».

Интересно, что 22% доноров в прошлом году пришли на станцию впервые. Это говорит о том, что молодежь активно включается в донорское движение. Также стало меньше медотводов - то есть людей, которым нельзя сдавать кровь по состоянию здоровья.

Станция переливания за год сделала 447 выездов в организации - врачи сами приезжали на предприятия, чтобы принимать кровь. Звание «Почетный донор России» в этом году получили больше двух тысяч петербуржцев.