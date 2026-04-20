НовостиПетербургская стройка20 апреля 2026 13:55

Новая улица в Калининском районе соединит проспект Блюхера с Кушелевской дорогой

Протяженность новой улицы составит 320 метров
Регина МАРИНЕЦ
Финансировать строительство будет инвестор.

В Калининском районе появится еще одна улица - ее построят от проспекта Маршала Блюхера до Кушелевской дороги. Проект планировки и межевания территории уже одобрили на совещании губернатора с членами городского правительства.

На Полюстровском проспекте сейчас строят большой жилой квартал, причем не только жилье, но и социальные объекты. Чтобы туда можно было удобно и безопасно заезжать, и нужен этот проезд. Такой подход - когда дороги создают одновременно с новостройками - это комплексный принцип развития города.

- Протяженность новой улицы составит 320 метров. На ней сделают две полосы для движения, тротуары для пешеходов и велодорожку. Вопрос уже рассматривала Градостроительная комиссия, - пояснили в Смольном.

Финансировать строительство будет инвестор - тот самый застройщик жилого квартала. После того как работы закончат, дорогу безвозмездно передадут городу. Петербургу не придется тратить на нее бюджетные деньги.