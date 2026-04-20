Площадь зеленых зон увеличится в Петербурге почти на 80 гектаров. Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о расширении закона «О зеленых насаждениях общего пользования». Благодаря этому решению площадь озеленения увеличится почти на 80 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. В перечень ЗНОП вошли 109 новых территорий.

- Создание комфортной городской среды - один из приоритетов развития Санкт-Петербурга. Не менее 30 процентов территории города должно быть озеленено и доступно для жителей, - рассказал Александр Беглов.

К слову, за последние годы в городе появилось более 1,3 тысячи новых объектов ЗНОП, их общая площадь составляет более тысячи гектаров. На начало 2026 года в Северной столице насчитывается более восьми тысяч территорий с таким статусом, их общая площадь составляет 8 754 гектара. Кроме этого, растет число заповедных территорий: в прошлом году создали новый заказник «Тарховский». На данный момент в Петербурге действует 18 особо охраняемых природных территорий.