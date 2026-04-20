Петербуржца обвинили в вовлечении подростка в криминальную схему аферистов

Подростку уже предъявили обвинение.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы. Его обвиняют в том, что он вовлек несовершеннолетнего в мошенничество. Это отдельный эпизод в рамках большого дела о хищении денег с банковских карт граждан.

Следствие установило, что фигурант не позднее 28 октября 2024 года через переписку в мессенджере нашел подростка. Он пообещал молодому человеку денежное вознаграждение за помощь ему и другим мошенникам. Несовершеннолетний должен был находить и передавать взрослым аферистам учетные записи в мессенджере. Их потом использовали для совершения серии мошенничеств.

- Подростку уже предъявили обвинение. Он проходит по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а также по статье об участии в преступном сообществе, - сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

В целом по уголовному делу проходят пять участников организованной преступной группы. В их действиях насчитали уже 17 эпизодов хищения денег с банковских счетов граждан. Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело в отношении одного из обвиняемых - того самого, кто втянул подростка - уже выделили в отдельное производство и направили в суд. Взрослому мошеннику теперь предстоит ответить не только за кражи, но и за то, что он втянул в криминал несовершеннолетнего.