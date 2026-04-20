Самолет из Петербурга экстренно сел в Румынии

Самолет, летевший с сообщением Петербург – Стамбул, экстренно сел в Бухаресте. По данным онлайн-табло в Пулково, судно покинуло аэропорт ровно в три часа дня по местному времени, однако в пункт назначения так и не добрался.

- Экипаж принял решение изменить маршрут и приземлиться в ближайшем крупном аэропорту, - следует из данных сервиса flightradar24.

Спустя два часа после вылета борт Airbus A321neo подал сигнал бедствия. В итоге самолет успешно приземлился в местном аэропорту. Предположительно, в нем может находится около 200 человек.

Что стало причиной экстренной посадки, пока неизвестно. По одной из версий, один из пассажиров почувствовал резкое недомогание. На борту никто не смог оказать ему необходимую медицинскую помощь, а терять время было нельзя.

Напомним, что прямое сообщение между Россией и Румынией оборвалось еще в 2022 году.