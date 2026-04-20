НовостиОбщество20 апреля 2026 16:41

Большой проспект на Васильевском острове и Литейный мост обновят в Петербурге в 2026 году

Маргарита СУРИНА
В Петербурге обновят вторую часть Невского проспекта.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Большой проспект на Васильевском острове и Литейный мост обновят в Петербурге в 2026 году. Также специалисты обновят вторую часть Невского проспекта и мост Александра Невского. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам Беглов, в 2026 году в Северной столице обновят около трех миллионов квадратных метров дорожного покрытия - на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

- Уже начаты работы на Парашютной улице в Приморском районе. Планируется обновить главную магистраль Васильевского острова - Большой проспект, а также провести второй этап ремонта Невского проспекта, от площади Восстания до площади Александра Невского, - отметил Александр Беглов.

В списке работ также Новочеркасский проспект, Бухарестская улица, Рощинское шоссе и проспект Ветеранов. Особое внимание уделят набережным и мостам. На Дворцовой набережной планируют обновить участок от Эрмитажного до Дворцового моста. Также в этом году отремонтируют мост Александра Невского и Литейный мост.