Без вести пропавшую 75-летнюю женщину с собакой ищут под Лугой четвертый день

ПСО нуждается в новых волонтерах. Фото: «ЛизаАлерт»/ВК

Четвертый день подряд под Лугой продолжаются поиски без вести пропавшей 75-летней женщины. 18 апреля она вышла из дома в деревне Низовская вместе с собакой. Какое-то время пенсионерка была на связи, но после внезапно перестала отвечать на телефонные звонки. Ее родные попросили о помощи «ЛизаАлерт». За эти дни волонтеры прочесали километры и зона поиска начала сужаться, однако поисково-спасательный отряд нуждается в добровольцах. Неравнодушных призвали оказать содействие, особенно мужчин.

- Рост пропавшей 156 сантиметров. Она имеет нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза, - следует из ориентировки.

Последний раз пожилая женщина могла уйти в розовой куртке, черных штанах, темно-серой шапке и галошах. Если вы хотите помочь в поисках или вам что-либо известно о пенсионерке, позвоните по номера телефона: 8 800 700 54 52.

