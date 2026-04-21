Солиев: Донорство - самое важное и нужное дело.

39-летний водитель из Петербурга Фаррух Солиев стал донором крови более 50 раз. Сотрудник «Пассажиавтотранса» заявил, что будет безвозмездно сдавать кровь столько, сколько ему позволит здоровье. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

- Когда я сдаю кровь, у меня возникает чувство такой гордости! Прежде всего потому, что так человек делает добро, спасает чью-то жизнь. Может быть, кто-то именно в эти минуты нуждается в крови, от этого зависит его будущее, а ему помогаю. Я убежден, что донорство - самое важное и нужное дело, - привело издание слова Солиева.

Солиев - водитель автобуса маршрутом № 145, который ездит по юго-западу Петербурга. Никто из пассажиров и не догадывался, что он не только шофер, но и почетный донор Петербурга и России, а также многодетный отец и открытый человек. Недавно мужчина сдал кровь на типирование и вошел в Национальный регистр доноров костного мозга. А еще Солиев - один их представителей большой донорской династии родом из Советского Союза. Когда-то его семья приехала из Таджикистана в Петербург, где мужчина окончил Академию транспортных технологий, после чего устроился водителем общественного транспорта и начал помогать людям.

