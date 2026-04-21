Абонементы в фитнес-клубы Петербурга подорожали почти до 6 тысяч рублей в месяц

Средняя минимальная стоимость месячного абонемента в фитнес-клубы Петербурга достигла 5,7 тысячи рублей. За год цены выросли на 11 процентов. Но это все равно ниже среднего показателя по другим городам-миллионникам, пишет ТАСС.

- Годовой абонемент обойдется петербуржцам в 31,95 тысячи рублей. Это 26,3 процента от средней зарплаты по городу, - отмечает издание.

Для сравнения: в Москве годовой абонемент стоит 39,25 тысячи рублей (21,7 процента от зарплаты), а в Казани - 27 тысяч (29,8 процента от зарплаты). Самые дорогие годовые абонементы - как раз в Москве, Петербурге и Казани. А самые выгодные - в Волгограде (16,1 процента от зарплаты), Перми (19,1 процента) и Самаре (19,6 процента).

При этом пешая доступность фитнес-клубов в Петербурге очень высокая - 90 процентов жителей могут дойти до спортзала. В Москве этот показатель еще выше - 94 процента, в Краснодаре - 86 процентов.