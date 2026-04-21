Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника в Сланцах

Накануне, 20 апреля, жильцы дома 3 на Шахтерской улице в Сланцах пожаловались на трупный запах, исходящий от одной из квартир. Ужасные подозрения стали поводом вызвать сотрудников полиции. Перешагнув через порог, они обнаружили там тело 75-летнего пенсионера. И если сначала на нем не заметили признаков насильственной смерти, то позже, в результате судебно-медицинской экспертизы, обнаружили колото-резаные ранения груди и рук. После этого возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Немного позже подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний местный житель, - уточнили в ведомстве.

Фигурант вспомнил события тех роковых часов, которые привели его в отдел полиции. Он рассказал, что он и потерпевший выпивали алкоголь, но затем между ними вспыхнул спор и он не смог сдержать своих эмоций. Выяснилось, что за плечами мужчины 11 судимостей за кражи и разбой.

