Основательницу петербургского фонда «Ковчег»* приговорили к 8 годам колонии

В Петербурге вынесли приговор Анастасии Бураковой**, основательнице фонда помощи эмигрантам «Ковчег»*. Мировой судья признал ее виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

- Буракова** дважды в 2024 году привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. 12 октября 2024 года она разместила в своей группе сообщения и материалы, не указав, что они созданы и распространены иностранным агентом, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Однако этот приговор сложили с предыдущим - в марте 2025 года Басманный суд Москвы уже приговорил Буракову** к 8 годам 2 месяцам колонии общего режима. В итоге общий срок составил 8 лет 2 месяца. Кроме того, ей запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете.

*Фонд «Ковчег» признан экстремистским сообществом

** Внесена в реестр иноагентов