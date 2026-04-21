Умер Владимир Малышев, журналист и один из учредителей Книжной лавки писателей

Малышева называли человеком, влюбленным в слово. Фото: Книжная лавка писателей/ВК

21 апреля стало известно, что в Петербурге умер Владимир Малышев, журналист-международник, сценарист, писатель и публицист. Губернатор Александр Беглов выразил его родным, близким, коллегам и читателям свои глубокие соболезнования, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

- Владимир Викторович - автор книг в жанре политической публицистики. Его поздние работы открыли читателям новые страницы российской истории и русской эмиграции. Светлая память о Владимире Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, - отметил Беглов.

Напомним, Малышев работал корреспондентом ТАСС в Италии и Греции, создавал русскоязычные газеты в Афинах, а также на протяжении долгих лет руководил газетой «Петербургский дневник» и Книжной лавкой писателей. В этом ему помогали блестящее филологическое образование, владение многими иностранными языками и богатый опыт, благодаря которому он рассказывал о событиях интересно и ярко. Малышев и его семья неразрывно связаны с историей Петербурга. В годы войны его отец служил офицером Балтийского флота, а мать в блокаду работала в составе строительного батальона на Дороге жизни. Поэтому жители города на Неве и их судьбы нередко ложились в основу многих произведений Малышева.

