Ксения Гарькавенко стала новой руководительницей ЦУР Петербурга

Центр управления регионом Петербурга, который, в частности, отвечает за соцсети чиновников, возглавила Ксения Гарькавенко. О своем назначении она сообщила в личном аккаунте во «ВКонтакте».

- Я перешла на должность руководителя ЦУР Санкт-Петербурга. Сейчас мой приоритет — команда, которую я уже очень ценю за это недолгое время работы, - написала Гарькавенко.

Новой руководительнице 30 лет. До прихода в ЦУР она работала директором интернет-дирекции АО «Петроцентр» - компании, которая выпускает городские и районные средства массовой информации.

Предыдущая руководительница ЦУРа Елена Никитина попала в СИЗО осенью 2025 года. Ее обвиняют в хищении 37 млн рублей. По версии следствия, Никитина давала поручения подрядчику городского телеканала - блогеру Николаю Камневу - выводить и обналичивать средства.

ЦУР Петербурга открыли в Невской ратуше зимой 2020 года. Вот уже шестой год подряд он мониторит и обрабатывает обращения от горожан, поступающие в адрес органов власти и учреждений, в том числе оставленные в социальных сетях.