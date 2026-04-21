Уникальные витражи вернули на фасад доходного дома на Тележной улице в Петербурге

Дом был построен более 100 лет назад. Фото: Смольный

Уникальные витражи вернули на фасад доходного дома 13 на Тележной улице в Петербурге. Проект стал ярким примером реализации программы капитального ремонта исторических зданий, сообщили в пресс-службе Смольного.

- Мы сохраняем неповторимую архитектуру Северной столицы, возвращая памятникам исторический облик, восстанавливая утраченные детали, - отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, доходному дому в стиле модерн стукнуло уже более 100 лет. До 1917 года он принадлежал Митрофану Мироненко, директору правления Русского товарищества тигельных заводов.

Капитальный ремонт фасада здания стартовал в 2025 году. Но главным открытием того времени стало обнаружение уникального витража, попавшего в музей Санкт-Петербургского отделения ВООПИК благодаря жильцам дома, которые буквально спасли его. Но состояние экспоната, хоть и отреставрированного, было хрупким и вернуть его на место было нельзя. В итоге специалисты решили воссоздать три витражные конструкции по оригинальному образцу.

