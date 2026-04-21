Поезда из Петербурга задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Ростовом

Пассажирские поезда из Петербурга следуют с серьезными опозданиями. Причина - повреждение железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области. Обломки украинского дрона упали на пути 20 апреля в районе станции Персиановка. В результате задерживаются 23 состава, некоторые опаздывают до семи часов.

- В пути застряли и поезда из Северной столицы. В их числе - №50 Петербург - Кисловодск, №36 Петербург - Адлер, №122 Петербург - Новороссийск, №252 Петербург - Владикавказ. Также отстает от графика поезд №49 Кисловодск - Петербург, который следует в обратном направлении, - пишет 78.ru.

На станциях Ростов и Лихая в вагоны начали раздавать питание. Люди могут получить горячее или хотя бы перекусить, пока ждут отправления.

РЖД советует следить за актуальной информацией в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.