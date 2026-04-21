Певица Зара заступилась за звезду «Ворониных» Волкову

Певица Зара высказалась в поддержку актрисы Екатерины Волковой, известно по сериалу «Воронины». Недавно 44-летняя актриса потеряла место в частном Театре комедии. Ей заявили, что она больше не может играть роли молодых девушек, а другой работы для нее в репертуаре нет. Как заявила Зара изданию «Абзац», подобные рассуждения о возрасте не профессиональны.

- Такое нельзя озвучивать по отношению к женщине, а тем более к актрисе. И я могу сказать, что кто-то жаловался из режиссеров, что нет нормальных возрастных артисток. Все подтянутые какие-то, переделанные. И снимать некого, – отметила исполнительница.

Кроме того певица выступила против эйджизма, когда людям отказывают в работе из-за возраста.

- 44 года, сейчас это тоже молодежь! Уже прожито столько эмоций, она столько всего может дать зрителю, сыграть. Причем она с положительной энергетикой! – отметила Зара.

Ранее Екатерину Волкову поддержали певица Виктория Дайнеко и звезда Comedy Woman Елена Борщева.