Врач-ортопед рассказал о стельках, которые помогут вылечить плоскостопие

Врач-ортопед рассказал о важности правильного подбора стелек под обувь для людей с плоскостопием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стельки с супинатором помогут вылечить плоскостопие. Об этом в интервью NEWS.ru заявил врач-ортопед Ибрагим Абакаров, работающий в Красногорской клинической больнице Минздрава в Московской области. Как говорит эксперт, такая конструкция сможет снизить нагрузку на стопу. Эти стельки рекомендуют носить даже при первой степени плоскостопия, чтобы организм задействовал дополнительную мускулатуру.

- Они лучше амортизируют стопу и уменьшают нагрузку на нее, - цитируют ортопеда в издании. – Существуют стельки под переднюю часть стопы, так называемые задники. Наиболее эффективный вариант - купить и положить супинатор под пятку, а также пронатор под передний отдел обуви. Но в идеале подбирать индивидуально созданные ортопедические изделия.

Кроме того, врач предупредил россиян о том, что важно вовремя выявлять сколиоз, причем в детском возрасте, чтобы это не привело к сдавливанию внутренних органов.