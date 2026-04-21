Илья Ковальчук стал президентом хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс»

Ковальчуку 43 года, он двукратный чемпион мира. Фото: t.me/shadragons

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук назначен президентом хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс». А чемпион мира среди молодежных сборных Евгений Артюхин займет пост генерального менеджера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

- Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждет интересное время: планируем серьезно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в Петербурге на «СКА-Арене», - сказал Ковальчук.

Ковальчуку 43 года. Он двукратный чемпион мира (2008 и 2009), лучший снайпер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Его последним клубом в карьере игрока был московский «Спартак» в сезоне 2023-2024.

Артюхину тоже 43 года. Он выступал за СКА, ЦСКА, «Атлант», московское «Динамо» в КХЛ, а в НХЛ играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту».

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в июле 2025 года объявил, что сезон-2025/26 проведет на «СКА-Арене» в Петербурге. В августе команда сменила название на «Шанхай Дрэгонс». В марте 2026 года клуб подтвердил, что и следующий сезон также пройдет на петербургской арене. По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 «Дрэгонс» заняли девятое место в Западной конференции и не попали в плей-офф.