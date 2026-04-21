Компания из Петербурга заплатит 7 млн рублей за свалку с опасными отходами

Компания складировала отходы IV и V классов опасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С Санкт-Петербургской экологической компании взыскали более 7 млн рублей за незаконное размещение отходов. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

Нарушение выявили в Ломоносовском районе Ленинградской области, на территории Виллозского сельского поселения. Инспекторы провели проверку и установили, что компания свалила отходы IV и V классов опасности прямо на земельный участок. По закону так делать нельзя - мусор нужно вывозить на специальные полигоны.

- Экологи подсчитали ущерб, причиненный почве. Сумма превысила 7 млн рублей. Компании предложили добровольно возместить вред, но она отказалась и не стала вывозить отходы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Тогда Росприроднадзор обратился в суд. Иск ведомства удовлетворили полностью. Теперь «Санкт-Петербургскую экологическую компанию» заставят заплатить всю сумму принудительно.