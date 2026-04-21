Газовые сети заменят в 163 многоквартирных домах Петербурга в 2026 году

Работы позволят предотвратить аварии и обеспечить бесперебойное газоснабжение.

В 2026 году в 163 многоквартирных домах Петербурга заменят газовые сети. На этот раз капитальный ремонт этого оборудования охватит почти в 8 раз больше жилых зданий, чем годом ранее. Тогда системы газоснабжения обновили в в 21 доме. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

- Региональная программа капитального ремонта включает 13 видов работ. И в 2026 году особое внимание мы уделим внутридомовым системам газоснабжения. На эти работы выделят до 711,9 миллиона рублей. Ведь от технического состояния оборудования зависит безопасность, здоровье и спокойствие сотен тысяч семей, - отметил Денис Удод.

Глава Жилищного комитета напомнил, что газовые плиты и водонагреватели - не общее имущество многоквартирного дома, поэтому их обновлять не будут. Заменят вертикальные и горизонтальные трубопроводы, а также запорную арматуру. Все это позволит предотвратить аварии и обеспечить бесперебойное газоснабжение.

