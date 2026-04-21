Прямое авиасообщение между Петербургом и Астаной запустят с 3 июня

Для пассажиров будут доступны места класса Эконом и Бизнес.

С 3 июня между Петербургом и Астаной запустят прямое авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

- В летнем расписании запланировали три рейса в неделю: вылет из Пулково по средам, пятницам и воскресеньям, из столицы Казахстана - по понедельникам, четвергам и субботам, - говорится в сообщении.

Ожидается, что пассажиров будут доставлять лайнеры, в которых предусмотрены и места класса Эконом, и Бизнеса. Билеты уже поступили в продажу.

Напомним, Пулково перешел на весенне-летнее расписание в начале апреля. Всего для путешественников доступны 69 направлений по России и 42 международных.

С начала 2026 года аэропорт Петербурга обслужил более 4 миллионов пассажиров. Из них 1 миллион воспользовался международными рейсами, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

