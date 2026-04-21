Аврора Киба: Искусственный интеллект появился из-за лени зумеров

БЫвшая Лепса высказалась про искусственный интеллект. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая возлюбленная Григория Лепса, блогер Аврора Киба высказалась о роли поколения зумеров в развитии технологий и объяснила, почему, по ее мнению, именно лень молодежи стала двигателем прогресса. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам Кибы, представители поколения Z иначе относятся к повседневным задачам и стремятся упростить рутину, что в итоге приводит к появлению новых решений и технологий. Она отметила, что современные молодые люди активно используют возможности искусственного интеллекта в учебе и жизни.

- Вы знаете, я недавно смотрела передачу про то, как размышляют на эту тему миллениалы. И они пришли к такому мнению, что зумеры сами по себе очень ленивые. И поэтому появилось очень много открытий. Мы ленимся делать какие-то обыденные бытовые вещи, и появляется много открытий, например, как искусственный интеллект. Наши родители учились в школе без ИИ, а мы сегодня учимся в университетах и школах вместе с ним. Он нам, естественно, очень помогает и облегчает жизнь. Миллениалы все-таки до такого не додумались, - заявила она.

Киба добавила, что сама регулярно пользуется технологиями ИИ и считает их важной частью современной жизни.

- Искусственный интеллект - это хорошо, потому что мне, например, он очень облегчает жизнь. У меня даже есть имя у него, - призналась блогер на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля.