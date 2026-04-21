Участник программы «Время героев Санкт-Петербурга» стал донором

20 апреля в России отпраздновали Национальный день донора крови. В этот день героем стал и участник СВО, закончивший губернаторскую кадровую программу «Время героев Санкт-Петербурга». Алексей Ванеев принял участие в акции и сдал кровь на Городской станции переливания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Я являюсь донором с 2021 года. Сдаю кровь. Донорство и донация – это очень важно. Люди, которые сдают кровь, ничего не теряют, но это помогает тем, кто действительно нуждается в помощи, кому это жизненно необходимо, - рассказал Ванеев.

Стать донором может любой здоровый человек, для этого необходимо прийти на станцию и зарегистрироваться в регистратуре. На начало 2026 года, Петербург является одним из лидеров в донорском движении. В 2025 году горожане более ста тысяч раз добровольно сдали кровь.