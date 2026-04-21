Первые сакуры зацвели в Ботаническом саду

Пик цветения сакуры придется на 25 апреля. Фото: https://t.me/botsad_spb_official

В Ботаническом саду Петра Великого первая сакура, вишня Саржента. Этот саженец был подарен Петербургу правительством Японии в честь 300-летия города. На данный момент на дереве распустилось лишь около 5 процентов. Сама же вишня Саржента является морозостойким видом сакуры, который произрастает на острове Хоккайдо, в том числе в горных районах.

- Для древних айнов, коренных жителей Хоккайдо, цветение сакуры в горах было символом окончания зимы, - рассказала руководитель пресс-службы Ботанического сада Александра Медведева в своем интервью телеканалу «Санкт-Петербург»

. По ее словам, пик цветения вишни Саржента придется на ближайшие выходные.

Напомним, ранее первая сакура зацвела в саду Дружбы в Петроградском районе. А также петербуржцы все чаще стали замечать на улицах Северной столицы цветущие тюльпаны, что распустились раньше срока из-за теплой весны.