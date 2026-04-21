Патриотический блогер из Петербурга отсудил 30 тысяч рублей за оскорбления

В интернете разгорелся конфликт между двумя авторами telegram-каналов, посвященных специальной военной операции и помощи военным. Один из них подал в суд на коллегу за клевету. Причиной стало видео, где его назвали лжецом и мошенником, а также обвинили в краже денег и подделке документов.

Сначала разборки шли в комментариях. Но когда подписчики начали оскорблять администратора, призывали к расправе, он обратился в суд. Мужчина даже принес справку из полиции, где говорилось, что он никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Ответчик на заседании не стал отрицать, что именно он снял и выложил видео. Но заявил, что это было лишь его личное мнение. Однако суд изучил заключение специалистов, которое показало: многие фразы содержат именно негативную информацию о человеке, а не просто оценку.

- Ответчик не привел никаких доказательств своих слов. Он не стал заказывать лингвистическую экспертизу, хотя суд предлагал это сделать, - сообщила Объединенная пресс-служба судов.

В итоге суд признал сведения недостоверными и порочащими честь и достоинство истца. Ответчика обязали удалить ролики, записать новые видео с опровержением и принести публичные извинения. Также с него взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и неустойку 500 рублей за каждый день просрочки, если он не исполнит решение вовремя.