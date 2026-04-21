Светофор установят на оживленном участке дороги на Пограничника Гарькавого

В Красносельском районе установят постоянный светофор на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи домов 39 и 40 на улице Пограничника Гарькавого. Об этом стало известно по итогам приема граждан полномочным представителем президента РФ Игорем Руденя в представительстве Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Местные жители обратились с такой проблемой.

- На участке улицы Пограничника Гарькавого вблизи этого перехода расположены важные социальные объекты: школы, детские сады, поликлиника, многофункциональный центр и остановки общественного транспорта, - отметили в пресс-службе Смольного.

Отсутствие светофора приводит к частым аварийным ситуациям и создает риски для пешеходов, особенно для детей. Установка светофора поможет повысить безопасность дорожного движения, снизить вероятность ДТП с участием пешеходов и упорядочить транспортный поток.

Работы планируют завершить до конца августа 2026 года.