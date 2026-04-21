Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2026 15:29

Светофор установят на оживленном участке дороги на Пограничника Гарькавого

Светофор появится на оживленном перекрестке до конца августа 2026 года
Маргарита СУРИНА
Местные жители давно жаловались на отсутствие светофора на перекрестке.

Местные жители давно жаловались на отсутствие светофора на перекрестке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красносельском районе установят постоянный светофор на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи домов 39 и 40 на улице Пограничника Гарькавого. Об этом стало известно по итогам приема граждан полномочным представителем президента РФ Игорем Руденя в представительстве Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Местные жители обратились с такой проблемой.

- На участке улицы Пограничника Гарькавого вблизи этого перехода расположены важные социальные объекты: школы, детские сады, поликлиника, многофункциональный центр и остановки общественного транспорта, - отметили в пресс-службе Смольного.

Отсутствие светофора приводит к частым аварийным ситуациям и создает риски для пешеходов, особенно для детей. Установка светофора поможет повысить безопасность дорожного движения, снизить вероятность ДТП с участием пешеходов и упорядочить транспортный поток.

Работы планируют завершить до конца августа 2026 года.