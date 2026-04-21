В Петербурге задержали двух агрессоров с пистолетом, устроивших драку в ресторане

Ночью 21 апреля на проспекте Обуховской Обороны росгвардейцы задержали двух мужчин, устроивших драку в ресторане. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку. Сотрудники заведения рассказали, что между посетителями случилась ссора, после которой все разбежались.

- В этот момент к входу подъехал автомобиль «Чери Арризо», из которого вышли двое мужчин. Один из них был участником недавней потасовки. Водитель держал в руках предмет, похожий на пистолет, и вел себя агрессивно, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Силовики обезвредили 31-летнего агрессора. К слову, у него был изъят сигнальный пистолет PM Retay. Второго мужчину также задержали, обоих заковали в наручники.

Выяснилось, что водитель был пьян, поэтому на место вызвали сотрудников ГИБДД. Позже выяснилось, что у него уже было изъято водительское удостоверение за вождение в нетрезвом виде, и он не имел права управлять транспортным средством.

Задержанных направили в отдел полиции, а автомобиль - на штрафстоянку.