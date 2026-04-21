Пара намеренно снимала треш-контент для привлечения аудитории.

Блогерше из Петербурга назначили принудительные работы за секс на могиле матери. Инцидент произошел в июне 2025 года, когда пьяная девушка и ее молодой человек, решили предаться утехам прямо на кладбище. Парочка не только занялась непотребством, но и засняла все на телефон, а после треш-видео слили в сеть. Однако, уголовное дело в отношении мужчины и женщины возбудили только в январе 2026 года. Уже в апреле, суд рассмотрел дело.

- Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10 процентов от заработной платы, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К слову, сама девушка и ее бойфренд, судя по соцсетям, ведут маргинальный образ жизни и снимают контент для привлечения внимания намеренно. На этот раз такой «контент» был снят на могиле матери, тети и бабушки девушки.