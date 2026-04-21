Недостроенный ТК снесут на проспекте Энтузиастов по решению суда

В Петербурге на проспекте Энтузиастов планируют снести недостроенный торговый комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ). Суд установил, что торговый возвели без законных оснований. В результате инвестор, который должен был заниматься строительством, не выполнил свои обязательства. Договор с ним был расторгнут через суд.

- По решению суда инвестор должен был снести постройку, но не сделал этого добровольно. Сейчас объект не имеет владельца, - рассказали в пресс-службе ККИ.

Комитет по контролю за имуществом также сообщил, что получил заключение государственной экспертизы по стоимости работ по сносу здания. На следующем этапе проведут конкурс для выбора подрядной организации. После завершения конкурса подпишут госконтракт, и снос самовольной постройки начнется в соответствии с планом.