Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2026 17:02

Недостроенный ТК снесут на проспекте Энтузиастов по решению суда

Торговый комплекс построили незаконно
Маргарита СУРИНА
ККИ также объявят конкурс на подрядчика. Фото: https://t.me/kkispb

ККИ также объявят конкурс на подрядчика. Фото: https://t.me/kkispb

В Петербурге на проспекте Энтузиастов планируют снести недостроенный торговый комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ). Суд установил, что торговый возвели без законных оснований. В результате инвестор, который должен был заниматься строительством, не выполнил свои обязательства. Договор с ним был расторгнут через суд.

- По решению суда инвестор должен был снести постройку, но не сделал этого добровольно. Сейчас объект не имеет владельца, - рассказали в пресс-службе ККИ.

Комитет по контролю за имуществом также сообщил, что получил заключение государственной экспертизы по стоимости работ по сносу здания. На следующем этапе проведут конкурс для выбора подрядной организации. После завершения конкурса подпишут госконтракт, и снос самовольной постройки начнется в соответствии с планом.