Торгово-логистический центр Узбекистана планируют построить в Петербурге. О планах сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. Переговоры по этому вопросу прошли на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Встречи состоялись с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым и его заместителем, а также с заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Сурхобом Абдурахмоновым.

- Особое внимание было уделено увеличению поставок плодоовощной продукции и строительству современного торгово-логистического центра в Петербурге, - отметил Поляков в своих соцсетях.

Стороны также договорились о продолжении совместной работы по расширению объемов взаимной торговли, поддержке кооперации между предприятиями и развитию инфраструктурных проектов.