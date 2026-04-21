Два пожара вспыхнули в Нижне-Свирском заповеднике Ленобласти из-за сухой весны

Два лесных пожара вспыхнуло за последние пять дней. https://t.me/n_svirsky

Два лесных пожара вспыхнули в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти из-за сухой весны. Как сообщили в пресс-службе заповедника, уровень воды в реках и ручьях оказался ниже нормы, лес быстро просох. За последние пять дней рядом с заповедником вспыхнули два пожара.

- Первый пожар начался в населенном пункте: загорелась трава и постройки, огонь перекинулся на лес. Тушение осложняли сильные порывы ветра, но благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС, лесного хозяйства и местных жителей распространение огня удалось остановить, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Второй пожар произошел на полях, возможно, из-за весеннего выжигания сухой травы. Огонь остановили благодаря водной преграде.

В заповеднике напоминают, что даже незначительная неосторожность может привести к серьезным последствиям.

К слову, тем временем в Петербурге с 21 апреля стартовал пожароопасный сезон.