Капремонт проведут в историческом здании гимназии №166 в центре Петербурга

С просьбой о капремонте школы обратилась мама одного из учеников. Фото: gov.spb.ru

Одну из школ в Петербурге ждет капитальный ремонт. Речь идет о гимназии №166 в Прудковском переулке в Центральном районе города. Такое решение приняли после обращения матери одного из учеников к президенту России. Из-за износа конструкций и устаревания коммуникаций школа будет закрыта с сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- В настоящее время ученики гимназии обучаются в других школах Центрального района, однако из-за удаленности им приходится тратить больше времени на дорогу, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы по обновлению школы на встрече с полномочным представителем президента Игорем Руденей. К слову, здание гимназии, построенное в 1901 году, имеет статус памятника истории и культуры.

В прошлом в этом здании располагались училище имени Александра II и военный дом. Гимназия отметит свой 125-летний юбилей в 2026 году.