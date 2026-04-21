НовостиОбщество21 апреля 2026 20:00

Более 4,5 тысячи кустарников высадят на общегородском субботнике в Петербурге

Общегородской субботник состоится 25 апреля
Маргарита СУРИНА
Кустарники высадят во время субботника. Фото: Анастасия Белоглазова

25 апреля в Петербурге пройдет общегородской «Добрый субботник». Это мероприятие призвано подготовить парки, скверы и другие зеленые зоны к весенне-летнему сезону. В рамках субботника планируется высадить свыше 4,5 тысячи деревьев и кустарников. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своих соцсетях.

- К участию в мероприятии приглашены сотрудники предприятий, представители общественных организаций, органов государственной власти и, конечно, каждый желающий житель города, - отметил Петриченко.

Напомним, ранее парки и скверы Петербурга открыли после весенней просушки Парки и скверы закрывали на просушку в середине марта, чтобы привести зеленые зоны в порядок и подготовить к будущему летнему сезону. Садовники убедились, что общественные места готовы к открытию. Это стало возможным благодаря теплой и сухой весне.