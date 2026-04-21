НовостиОбщество21 апреля 2026 20:30

Солиста Мариинского театра избили в квартире на Невском проспекте из-за развода

С артиста требовали расписку передать все имущество в пользу экс-супруги
Маргарита СУРИНА
Певец попал в заложники к родственникам жены. Фото: vk.com/yuriyzaryadnov

Солист Мариинского театра Юрий Заряднов стал жертвой нападения и угроз после развода. Артиста пригласили на встречу в квартиру на Невском проспекте для обсуждения имущественных вопросов с юристом и избили. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». По словам певца, в квартире находились его жена и двое мужчин.

- Посадили меня на стул, и стал, не то чтобы избивать, наносил по лицу удары так, чтобы синяков не осталось. Стали заставлять писать расписку, чтобы я переписал свое имущество, - рассказал певец. Однако не успели довести свой замысел до конца у бывших родственников не вышло - настойчивые звонки из театра заставили их отпустить Юрия.

Певец вернулся на выступление в Кронштадте, а после концерта обратился в полицию и рассказал о произошедшем. В данный момент Юрий Заряднов находится на гастролях в Петрозаводске.