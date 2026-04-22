Пострадавших отвезли в ближайшую больницу. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Около шести часов утра 22 апреля у дома 54 на Лермонтовском проспекте раздался резкий грохот и шум воды. Оказалось, что за несколько секунд до этого темная легковушка упала в Обводный канал, пробив ограждение. На место срочно вызвали спасателей. Поднять авто получилось при помощи автокрана Поисково-спасательной службы города. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- В результате ЧП в Адмиралтейском районе пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в лечебное учреждение, - уточнили в ведомстве.

Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге

На месте работали 15 спасателей. Они сделали все, чтобы происшествие не обернулось трагедией. На опубликованных кадрах видно, что машина ушла под воду почти полностью. Однако благодаря тросам ее удалось накренить набок, открыть две двери, а затем целиком вытащить из воды. Судя по всему, ремонт предстоит серьезный, поскольку передний бампер практически всмятку, а лобовое стекло покрылось трещинами. Но главное, что пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

